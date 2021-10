99,7 Prozent: Haslauer als ÖVP-Obmann in Salzburg wiedergewählt

Schwarz, türkis, grün - beim Landeskongress der Salzburger ÖVP am Freitag in St. Johann gab es von allem etwas. Der Parteitag stand aber auch im Schatten der Chat-Affäre. Zur Krise der Bundespartei hieß es: Zusammenhalten.

Als die Salzburger ÖVP das letzte Mal - im Jänner 2019 - ins Kultur- und Kongresshaus am Dom nach St. Johann lud, da war die politische (Bundes-)Welt noch in Ordnung. Die ÖVP hatte einen türkisen jungen Superstar im Kanzleramt und der Andrang der Fans in der eigens eingerichteten Selfie-Ecke, um mit Sebastian Kurz ein Handyfoto zu ergattern, war enorm.

Ganz anders am Freitagnachmittag beim 40. Landeskongress der Salzburger Volkspartei, der regulär alle vier Jahre stattfindet und pandemiebedingt vom ...