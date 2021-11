Ab nächster Woche wieder Lollipop-Tests und mehr Klarheit für Kindergärten

Im Schnitt vier von zehn Kindern sind in diesen Tagen trotz des Lockdowns in den Salzburger Kinderbetreuungseinrichtungen anwesend. Das ergab am Mittwoch eine Auswertung der Fragebögen, die das Land verschickt hatte. 39 Prozent ist laut der zuständigen Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) das genaue Ergebnis. "Mit großen Unterschieden von Einrichtung zu Einrichtung." Erfasst seien sowohl öffentliche als auch private Träger, darunter alle großen. Der Anteil der Rückmeldungen sei sehr hoch gewesen. Von 22.000 Betreuungsplätzen seien 18.000 in der Umfrage abgedeckt.

