Abgesagtes Kaiviertelfest: Auinger will 40.000 Euro für Jugendfestival zurück, Bürgermeister winkt ab

ÖVP und FPÖ hatten Geld vom Jugendfestival 5020 abgezogen, um doch noch ein Kaiviertelfest zu ermöglichen. Das Geld könnte nun einem Studierendenfest zugute kommen.

Der Streit in der Salzburger Stadtpolitik um 40.000 Euro für das Kaiviertelfest geht weiter. Wie berichtet war das Geld mit Stimmen von ÖVP und FPÖ vom Jugendfestival 5020 abgezogen worden, um heuer doch noch ein Kaiviertelfest stattfinden zu lassen. SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger ließ am Freitag einen Amtsbericht auslaufen, um die Zweckwidmung der 40.000 Euro für das Kaiviertelfest wieder aufzuheben. Das Geld solle doch dem Jugendfestival zukommen, denn das Kaiviertelfest sei längst abgesagt. Am Montag soll dies im Stadtsenat beschlossen werden. ...