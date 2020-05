Abgespeckte Vorschriften sollen den Wohnbau günstiger machen

Das Land greift nun in mehrere Gesetze ein. So soll ein neuer Typ Wohnbau entstehen, der billiger ist als das, was derzeit gebaut wird.

Das Land Salzburg hat nun ein Maßnahmengesetz in Begutachtung geschickt, das in bestehende Gesetze eingreift und somit den Wohnbau günstiger machen soll. Konkret soll kostenreduziertes Bauen möglich werden, indem das Land die baurechtlichen Anforderungen herunterschraubt. So muss nur noch das Erdgeschoß barrierefrei sein, nicht mehr aber die Stockwerke darüber, erklärt Raumordnungslandesrat Josef Schwaiger (ÖVP). Einen Aufzug könne man auch später einbauen, wenn nötig. Außerdem soll nun höher und dichter gebaut werden dürfen. "Damit das Grundstück besser ausgenützt werden kann." Gezielt sollen Kleinstwohnungen zwischen 45 und 65 Quadratmeter errichtet werden. Grünland soll neben Bauland deutlich schneller umgewidmet werden können. Und: Bei kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäuden (etwa mit einem Supermarkt im Erdgeschoß) ist eine Tiefgarage verpflichtend. Wohnbau, der nach diesem Regime vereinfacht gebaut werde, müsse bei den Kauf- und Mietkosten zumindest 15 Prozent unter den ortsüblichen Preisen liegen. Schwaiger kündigt bereits das nächste Gesetz für leistbares Wohnen an, das in den Startlöchern stehe. Die Baurechtsnovelle 2020 soll in wenigen Tagen in Begutachtung gehen. "Da werden wir dann von gewissen Normen abgehen. Das ganze Paket ist eine große Geschichte. Recht viel mehr kann man dann nicht mehr tun, um Wohnbau günstiger zu machen", sagt der Landesrat. Quelle: SN