Abschaffung des Pflegeregress kostet das Land 362 Millionen Euro bis 2021

Der Finanzreferent präsentiert neue Zahlen. Und die würden seine schlimmsten Befürchtungen noch übertreffen. Wer anschaffe, müsse zahlen - und das sei nicht Salzburg, sondern der Bund, meint Stöckl.

Seit 1. Jänner ist der Pflegeregress österreichweit abgeschafft. Das heißt, wer in ein Pflegeheim kommt, bei dem kann das Land Salzburg nicht wie bisher rückwirkend für fünf Jahre auf das Vermögen zugreifen. Das Land Salzburg hat jetzt erhoben, wie viel die Abschaffung des Pflegeregress kostet. Finanzreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) sagt, die Mehrkosten für Salzburg liegen für 2018 bei 45 Millionen Euro. In den Jahren 2018 bis 2021 muss Salzburg 362 Euro an Mehrkosten stemmen.

"Diese Zahlen übertreffen meine Befürchtungen und bestätigen mich in meiner Haltung, dass der Bund den Ländern und Gemeinden die zusätzlichen Kosten vollständig zu ersetzen hat. Das Land Salzburg wird von sich aus nicht in der Lage sein, die gewaltige Belastung zu stemmen", sagt Stöckl. Denn: "Durch die Abschaffung des Pflegeregresses entgehen Salzburg in den Jahren 2018 bis 2021 Einnahmen in der Höhe von rund 131 Millionen Euro. Die ausgabenrelevanten Folgewirkungen bis zum Jahr 2021 - darunter fallen in erster Linie Neubauten von Pflegeeinrichtungen mit entsprechenden Steigerungen der Zahl von Pflegebetten - werden in der vorliegenden Schätzung mit rund 231 Millionen Euro beziffert. Das bedeutet für das Land Salzburg und die Gemeinden insgesamt eine finanzielle Mehrbelastung von rund 362 Millionen Euro für die Jahre 2018 bis 2021."









Hat der Bund die Kosten unterschätzt?

Für das laufende Jahr 2018 ergibt die nunmehr vorliegende Auswertung für Salzburg Mehrkosten durch den Einnahmenentfall in der Höhe von 24 Millionen Euro und finanzielle Belastungen durch ausgabenrelevante Folgewirkungen von knapp 21 Millionen Euro.

"Wenn man bedenkt, dass der Bund ursprünglich von jährlichen Mehrkosten von 100 Millionen Euro für ganz Österreich ausgegangen ist, macht die aktuelle Auswertung klar, dass akuter Handlungsbedarf besteht. Informellen Informationen zufolge soll der Fiskalrat die jährliche Gesamt-Mehrbelastung aus der Abschaffung des Pflegeregresses für die Bundesländer und Gemeinden mittlerweile bereits mit rund 700 Millionen Euro beziffert haben", sagt Stöckl.



"Länder sind nicht Befehlsempfänger des Bundes"

"Wer anschafft, muss auch zahlen. Deshalb steht für mich eindeutig fest, dass der Bund die Kosten, die für die Länder und Gemeinden durch die Abschaffung des Pflegeregresses entstehen, vollständig übernehmen muss. In Absprache mit der derzeit Vorsitzenden der Landesfinanzreferenten, der Wiener Stadträtin Renate Brauner, werden in den kommenden Wochen und Monaten harte Verhandlungen mit dem Bund zu führen sein. Die Länder sind nicht Befehlsempfänger des Bundes, sondern gleichberechtigte Finanzausgleichspartner, mit denen man auf Augenhöhe Gespräche und Verhandlungen zu führen hat. Wir werden eine starke Allianz der Bundesländer bilden, die den Bund nicht aus seiner Verantwortung entlassen wird", so Stöckl. Er verwehre sich nicht gegen die Abschaffung des Pflegeregresses, sagt Stöckl. "Sondern gegen die drohende Abwälzung riesiger Kosten auf die Länder und Gemeinden. Dagegen werden wir uns mit allen zu Gebote stehenden Mitteln wehren", betont Salzburgs Finanzreferent.



(SN)