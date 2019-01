Abschiebung droht - Unterstützer suchen Lösung für Lehrling Ali Wajid

Die Unterstützer des am Donnerstag in Salzburg verhafteten Lehrlings Ali Wajid versuchen derzeit eine Abschiebung des 23-Jährigen nach Pakistan zu verhindern. "Wir sind intensiv am Abklären, welche sicheren Drittländer für eine freiwillige Ausreise in Fragen kommen", sagte Menschenrechtler Bernhard Jenny am Freitag. "Und wir hoffen, dass heute ein Anwalt Kontakt mit ihm aufnehmen kann."

SN/ANTON PRLIC Ali Wajid.