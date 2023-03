Acht Parteien treten bei der Salzburger Landtagswahl an

Die Landeswahlbehörde hat Montagvormittag über die Zulassung der eingebrachten Landeswahlvorschläge entschieden.

Acht Parteien - ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos, KPÖ plus, Wir sind Salzburg und MFG - treten landesweit, also in allen sechs Wahlbezirken an. Insgesamt gibt es im Bundesland rund 500 Listenplätze, auf denen 400 Kandidatinnen und Kandidaten sich zur Wahl stellen. "Heute bekommt die Druckerei grünes Licht. Ich gehe davon aus, dass die Kundmachung und alle Stimmzettel Anfang kommender Woche in den Gemeinden ankommen. Ab dann ist schon die Briefwahl möglich", hieß es von Michael Bergmüller, Leiter der Landeswahlbehörde, am Montag.