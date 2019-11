Acht Salzburger verhandeln über eine türkis-grüne Koalition in Wien mit

Die Verhandlungsteams bei den Grünen und Türkis-Schwarz stehen fest.

Am Samstag, halten die Salzburger Grünen ihre Landesversammlung in Hallein ab. Bereits am Freitag haben sie bekannt gegeben, wer über eine türkis-grüne Bundesregierung in Wien verhandelt. Salzburgs Grünen-Chef LH-Stv. Heinrich Schellhorn wird in die Bereiche Staat, Gesellschaft und Transparenz mitverhandeln, Nationalratsabgeordnete Astrid Rössler die Bereiche Klimaschutz, Umwelt, Infrastruktur und Landwirtschaft abdecken und Stadträtin Martina Berthold die Bildung Wissenschaft, Forschung und Digitalisierung. "Wie weit die ÖVP bereit ist, sich zu bewegen, werden wir in den Verhandlungen sehen", sagt Schellhorn.

Im ÖVP-Verhandlungsteam sind fünf Salzburger vertreten: Peter Haubner verhandelt beim Thema Finanzen und Budget, Tanja Graf in Sachen Sport und Arbeit, Stefan Schnöll bei Klimaschutz, Energie, Verkehr und Infrastruktur, Franz Eßl im Bereich Landwirtschaft und ländlicher Raum sowie Karoline Edtstadler für Europa und Internationales.

Quelle: SN