Adnetfelder: Bürger können nur "beraten"

Der Konflikt um den Ausbau der Firma Schlotterer in Adnet geht ins Finale. Bald soll feststehen, ob es zu einer Volksabstimmung kommen wird.

Heuer ist kein Wahljahr. Aber in Adnet trafen sich am Montagabend die Vertreter der Parteien zu einer Sitzung der Gemeindewahlbehörde. Der Grund ist das Bürgerbegehren der Initiative "Rettet die Adnetfelder", die sich gegen den weiteren Ausbau der Sonnenschutzfirma Schlotterer wendet. Nachdem die Bürgerinitiative Ende Juli 430 Unterschriften in der Gemeinde abgegeben hatte, hat die Behörde nun laut Bürgermeister Wolfgang Auer (ÖVP) vereinbart, "die Prüfung der Unterschriften umgehend durchzuführen und den Bescheid zu erstellen". In der Salzburger Gemeindewahlordnung ist festgelegt, dass ...