Ärger in Köstendorf: Baustelle steht still

Kritiker sprechen von einer "Gstättn". Gemeindepolitiker hoffen noch immer auf einen Baubeginn für das Projekt am Ortsrand.

Das Tiroler Familienunternehmen MPreis expandiert. Doch beim Vorhaben in Köstendorf ist ein Baubeginn noch immer nicht in Sicht. Der neue MPreis-Lebensmittelmarkt in Bürmoos hingegen wird am 5. Mai öffnen.

Der Markt mit Holzfassade und einer Verkaufsfläche von mehr als 1100 Quadratmetern ist einem Wohnbau mit 24 geförderten Mieteinheiten vorgelagert. Die Wohnungen in dem Projekt der Salzburg Wohnbau wurden kürzlich den Mietern übergeben.

In Köstendorf wächst währenddessen der Unmut darüber, dass der Baubeginn auf dem Areal des ...