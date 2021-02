Ärzte verlangen anderen Impfstoff: Stöckl reagiert verärgert

Niedergelassene Ärzte hatten gefordert, statt mit dem AstraZeneca-Impfstoff mit jenem des Herstellers Pfizer geimpft zu werden. Das würde dazu führen, dass ältere Personen länger auf eine Impfung warten müssten, sagt Stöckl.

Auf großes Unverständnis stößt bei Gesundheits- und Spitalsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP), die Forderung von Salzburger Ärzten nach einem anderen Impfstoff. Zum Hintergrund: Da der Impfstoff des Herstellers AstraZeneca nur für Personen unter 65 Jahren empfohlen wird, wird man diesen für die Impfung des Gesundheitspersonals verwenden. Bei Personen über 80 soll in der ersten Phase der Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer verwendet werden. Das sei vom Bund auch im nationalen Impfplan so festgelegt worden, sagt Stöckl. "In einer Videokonferenz hat der Gesundheitsminister mitgeteilt, dass diese Leitlinie durch einen Umlaufbeschluss des Ministerrates zum Erlass erhoben wird. Dieser stellt eine verbindliche Vorgabe für die Länder dar. Dadurch musste auch Salzburg für die Umsetzung des Impfplans die entsprechenden Anpassungen vornehmen."

Keine Bevölkerungsgruppe hat Wahl für Impfstoff

Einige niedergelassene Ärzte in Salzburg fordern für sich den Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer. Sie sagen, dass dieser einen höheren Impfstoff böte, was für die Arbeit in den niedergelassenen Arztpraxen nötig wäre. Der Impfstoff von AstraZeneca hätte zudem den Nachteil, dass die zweite Teilimpfung erst nach zwölf Wochen vergeben werden soll: Ein vollständiger Impfschutz wäre bei Impfungen in der kommenden Woche so erst im Mai gegeben.

Laut Stöckl gebe es entsprechende der Prioritätenreihung des Bundes keine Wahl des Impfstoffes für eine Grupe. "AstraZeneca ist laut Expertinnen und Experten nachweislich ein sicherer und hochwirksamer Impfstoff. Um die Pandemie zu bekämpfen, müssen und werden wir alles daran setzen, dass möglichst viele Menschen möglichst rasch geimpft werden können."

Risikopatienten und Personen über 80 werden schneller geimpft

Durch die Zulassung von AstraZeneca habe man auch den Vorteil, dass früher Impfdosen für Risikopatienten und Personen über 80 Jahre des Herstellers Biontech/Pfizer verfügbar werden, sagt Stöckl. "Die Forderung einiger Ärztinnen und Ärzte würde bedeuten, dass die verletzlichste und gefährdetste Gruppe weiterhin und länger auf den Impfstoff warten müsste. Ich gehe davon aus, dass das niemand ernsthaft will, so Stöckl.



Quelle: SN