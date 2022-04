Ärztekammerwahl in Salzburg: Zwei Drittel wählten Liste des Präsidenten

Eine neue Liste um Ärzte, die mit Protestspaziergängen oder Auftritten in impfkritischen Medien aufgefallen waren, bekam 3 von 33 Mandaten.

Am Freitag wurden die Stimmen zur Wahl der Salzburger Ärztekammer ausgewählt. Die Liste von Ärztekammerpräsident Karl Forstner konnte 23 von 33 Mandaten gewinnen. Die neu gegründete Liste "Zukunft Medizin" bekam 3 Mandate. Bei dieser Liste traten Mediziner an, die mit Protestspaziergängen oder mit Auftritten in impfkritischen Medien aufgefallen waren. Eine eigene Liste der impfkritischen MFG-Partei trat nicht an. Die Wahlbeteiligung betrug knapp 50 Prozent.

Die Wahl Forstners in der Vollversammlung am 19. Mai dürfte damit gesichert sein: Bei ...