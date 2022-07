Ärztlicher Direktor verlässt das Salzburger Uniklinikum

Jürgen Koehler geht vor Ablauf seines Vertrags. Ausschreibung folgt.

Bereits vor Wochen war aus Spitalskreisen zu hören, dass die Salzburger Landeskliniken (SALK) den Vertrag mit Jürgen Koehler, dem ärztlichen Direktor des Uniklinikums, nicht verlängern werden. Der Fünfjahresvertrag wäre am 31. März 2023 ausgelaufen. Nun gaben die Landeskliniken in einem internen Rundschreiben bekannt, dass die aktive Mitarbeit des ärztlichen Direktors mit 8. Juli geendet habe. Man habe sich in beiderseitigem Einverständnis geeinigt, dass man den Vertrag nicht verlängern werde: Koehler wolle sich beruflich neu orientieren. "Um ihm die volle Handlungsfreiheit ...