Die Landesregierung lässt sich Zeit: Eine neue Wohnbauförderung soll erst 2025 kommen. Ein Ausweg aus der Wohnbaumisere ist somit nicht in Sicht.

Ein Wohnbauprojekt an der hochfrequentierten Aigner Straße in der Stadt Salzburg zieht die Blicke auf sich. Mehr als eine Million Euro muss eine Familie in Salzburg dort aufbringen, um sich im Moment eine Dreizimmerwohnung mit rund 95 Quadratmetern inklusive eines ...