Airbnb beschäftigt heute auch den Landtag

Wie kann man die internationale Vermittlungsplattform in geregelte Bahnen lenken? Das wird nur eine Frage sein, die die Abgeordneten zu klären haben.

Der Landtag tritt heute, Mittwoch, erneut zur Sitzung im Rathaus zusammen. Großes Thema ist einmal mehr das Wohnen. Auf Antrag der FPÖ steht die aktuelle Stunde unter dem Motto "Wohnen in Salzburg - Vom Grundbedürfnis zum Luxusgut".

Ein Punkt dabei wird die eben entflammte Debatte rund um touristische Vermittlungsplattformen wie Airbnb betreffen. Hunderte Wohnungen werden auf diese Weise kurzzeitig und mehrfach an Touristen vermittelt. Um dem Problem Herr zu werden, arbeitet das Land gerade an einem neuen Nächtigungsabgabengesetz. Damit sollen den Vermittlungsplattformen Regeln auferlegt werden, etwa eine verpflichtende Registrierung der Wohnungen. Wie weit das Gesetz aber bereits ausgearbeitet ist, soll die mündliche Anfrage von SPÖ-Abg. Roland Meisl an den Landeshauptmann zeigen.

Die Grünen fordern bereits eine Taskforce bestehend aus Vertretern von Stadt und Land, um Maßnahmen gegen Airbnb und Co. zu bündeln. "Die aktuelle Debatte zeigt, dass großer Abstimmungsbedarf vorhanden ist. Eine gemeinsame Vorgangsweise von Stadt und Land Salzburg ist dringend notwendig", sagt Klubchefin Martina Berthold. Auch in puncto Kontrolle von vermieteten Wohnungen will Berthold mehr erreichen als bisher. Bei 1000 online vermieteten Wohnungen sei es zu wenig, nur rund zehn Fälle pro Jahr in der Stadt zu prüfen, meint Berthold.



Quelle: SN