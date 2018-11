Ein neues Nächtigungsabgabengesetz, das bis Sommer 2019 in Kraft tritt, soll Wohnungsvermieter zur Registrierung sowie zur Abfuhr der Ortstaxe zwingen. Strafen drohen aber schon jetzt.

Der SN-Bericht über mehrere frei finanzierte Eigentumswohnungen in Gneis, die über Airbnb angeboten werden, schlägt auch in der Politik Wellen. Salzburgs Planungsstadtrat Johann Padutsch (BL) macht seinem Ärger Luft: "Das ist völlig unerträglich und entspricht in keinster Weise dem, was wir ausgemacht haben."