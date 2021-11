Airbnb: Stadt Salzburg will schärfer kontrollieren

Für die Vermietung über Onlineplattformen gelten zwar strengere Regeln. Bei der Überprüfung gibt es aber Schwierigkeiten, auch auf dem Land.

Gemeindebauten der Stadt Wien dürfen nicht länger über die Online-Vermittlungsplattform Airbnb weitervermietet werden - das hat das Wiener Landesgericht kürzlich entschieden. Als Folge des Urteils hat das Unternehmen eingelenkt, von sich aus die Angebote in Gemeindebauten vom Netz zu nehmen. Die Liste mit den Adressen stellte die Stadt Wien zur Verfügung.

In der Stadtpolitik stieß diese Praxis auf Interesse. "Auch in Salzburg hat es bereits Fälle gegeben, in denen eine Gemeindewohnung (teuer) über Airbnb weitervermietet wurde. So hatte ...