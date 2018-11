Airbnb will mit Stadt und Politik reden

Vermittlungsplattform ist nun zu Gesprächen bereit.

Die Berichte über den Wildwuchs bei Airbnb-Vermietungen hat den US-Konzern aufgeschreckt. Zum einen hat sich eine deutsche Mitarbeiterin am 9. November per E-Mail mit der Bitte um ein Gespräch an ÖVP-Geschäftsführer Wolfgang Mayer gewandt. Zum anderen hat dieselbe Mitarbeiterin am Montag mit SPÖ-Gemeinderat Hermann Wielandner telefoniert - auf dessen Wunsch. Laut Wielandner wurden zwei Punkte erörtert: "Ich habe Airbnb informiert, dass die Stadt eine Vorabregistrierung von Vermietern plant." Weiters habe sich Airbnb wie in anderen Regionen offen für die Idee gezeigt, die Ortstaxe von den Vermietern einzubehalten und an die Stadt abzuliefern. Wielandner drängt auf rasche konkrete Verhandlungen, deren Ergebnis noch heuer in Form eines Amtsberichts im Gemeinderat beschlossen werden solle. Airbnb-Sprecherin Isabelle von Klot bestätigte das Telefonat: "Wir sind bei der automatisierten Einhebung der Ortstaxe zu Gesprächen bereit." Zur Registrierungspflicht wollte sie sich aber nicht äußern.