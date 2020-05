AK-Forderung: Pflegestudenten sollen Geld für Praktika erhalten

Laut einer Befragung unter den FH-Studenten im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege werden sie bei ihren Praktika in den Spitälern großteils als vollwertige Arbeitskräfte eingesetzt - erhalten dafür aber keine finanzielle Entschädigung.

Der Pflegekräfte-Mangel ist ein Dauerthema. Hintergründe dafür seien ein zu geringes Angebot an Ausbildungsplätzen sowie die hohe Drop-Out-Quote in der Ausbildung, wie die Arbeiterkammer kritisiert. Der Grundstein für den frühen Berufsausstieg werde bereits in der Ausbildung gelegt, sagt AK-Präsident Peter Eder: "Es frustriert die FH-Studenten der Gesundheits- und Krankenpflege, dass sie keine finanzielle Entschädigung, wie sonst bei Pflichtpraktika üblich, erhalten. Das, obwohl sie so viele Stunden wie in keinem anderen Fach absolvieren müssen." Im 2300-Stunden-Praktikum - was einer Vollzeitanstellung von 1,5 Jahren entspricht - würden die Auszubildenden zudem meist als vollwertige Arbeitskraft eingesetzt, so die Kritik. Untermauert wird das von der AK mit einer Befragung unter den Pflege-Studenten an der FH Salzburg: 84 Prozent werden im Spitalsbetrieb dort eingesetzt, wo gerade Mangel herrscht und nicht dort, wo sie am meisten lernen können; und mit 62 Prozent überwiegen Tätigkeiten, die nicht dem Ausbildungszweck dienen. Am Mittwoch wird die Entschädigung der Pflegestudenten auf Antrag der SPÖ Thema im Landtag sein. Eder: "In der Corona-Krise werden die Pflegekräfte als Heldinnen des Alltags gefeiert. Diese Wertschätzung findet jedoch finanziell keinen Niederschlag. Die Politik hat es in der Hand, ihren Worten Taten folgen zu lassen."

