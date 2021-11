AK-Präsident Eder fordert "rasche Lösungen zum Auswertungschaos bei PCR-Tests"

Angesichts der Probleme bei der Auswertung von PCR-Tests fordert der Salzburger Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder rasch eine Lösung: Von einer Verlängerung der Übergangsfrist, Masken zu tragen, bis hin zur längeren Gültigkeit von Antigentestes.

An die Arbeitgeber appelliert Eder, Verständnis für die Arbeitnehmer zu zeigen, von Kündigungen, Konsequenzen und finanziellem Schaden abzusehen. Eder: "Für das Versagen des Corona-Test-Systems können die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Salzburg nichts. Für kommenden Montag braucht es eine Regelung, weil viele Betroffene derzeit keine Chance auf einen Test und damit einen regulären Zugang zum Arbeitsplatz haben. Es braucht pragmatisch und rasch eine Lösung. Es brennt der Hut, jetzt brauchen wir einen Schulterschluss aller!"

Der AK-Präsident sagt, er werde täglich mit den Schilderungen von verunsicherten Arbeitnehmern konfrontiert, die nicht mehr wüssten, wie sie rechtzeitig zu einem Testergebnis kommen sollen. In der AK-Beratung würden die Telefone heiß laufen. Am kommenden Montag fällt die Übergangsfrist, Masken im Betrieb zu tragen, wenn kein 3-G-Nachweis vorliegt. "Die Probleme werden also massiv zunehmen", heißt es in einer Aussendung der Arbeiterkammer.

Antigentests seien nach wie vor gültig und brächten rasch Ergebnisse. "Diese Tests sind momentan die einzige Möglichkeit, mit denen es Arbeitnehmer schaffen können, die Regeln einzuhalten und zur Arbeit zu erscheinen", heißt es darin. Denn es sei ein Problem, am Montag vor Arbeitsbeginn zu einem Nachweis zu kommen, wenn Apotheken erst um acht Uhr ihre Pforten öffnen. Hier sollten die - auch möglicherweise in den Betrieben noch vorhanden - Antigen-Wohnzimmertests ausnahmsweise gelten.

Für Peter Eder ist klar: "Wir brauchen für kommende Woche dringend einen Ausweg und pragmatische Lösungen. Deshalb fordern wir, dass die Masken noch Gültigkeit behalten und die scharfe 3-G-Regel vorübergehend ausgesetzt wird, solange die Probleme bei den Testungen nicht beseitigt sind und die Labore mit den Auswertungen nicht nachkommen." An die Arbeitgeber appelliert der AK-Präsident: "Den betroffenen Mitarbeitern darf jedenfalls kein finanzieller Schaden entstehen und keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen drohen!" Im Notfall müsse es möglich sein, am Montag früh in der Arbeitszeit einen Antigentest zu machen.