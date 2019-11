AK-Präsident kritisiert SPÖ wegen Ablehnung der Mautbefreiung

Die Ausnahme von der Mautpflicht auf der Salzburger Stadtautobahn wurde am Mittwoch im Nationalrat beschlossen. Die SPÖ stimmte gegen diesen Beschluss. Der AK-Präsident kritisiert nun seine eigene Partei.

Peter Eder ist Sozialdemokrat durch und durch. Der ehemalige Bürgermeister von Bürmoos ist Präsident der Arbeiterkammer und ÖGB-Landesvorsitzender in Salzburg. Und als solcher lässt er seine Genossen gerade wissen, dass er es gar nicht gut findet, dass sie diese Woche gegen die Mautbefreiung gestimmt haben.

Der Beschluss zur Ausnahme der Vignettenpflicht vom Walserberg bis Salzburg-Nord fiel am Montag im Budgetausschuss und am Mittwoch im Nationalrat in Wien. Dafür gestimmt haben ÖVP, Grüne, Neos und FPÖ. Die SPÖ war dagegen. Auch die Salzburger SPÖ-Nationalrätin Conny Ecker stimmte mit der Bundespartei gegen die Mautbefreiung in Salzburg und auf vier weiteren Abschnitten in Österreich. Die ablehnende Haltung der Bundes-SPÖ sei nicht nachvollziehbar, sagt AK-Präsident Peter Eder nun. "Es ist für mich nicht nachvollziehbar, weshalb diesbezüglich nicht die Rücksprache mit den Regionen gesucht worden ist und stattdessen gegen eine vernünftige Lösung gestimmt wurde. Die Salzburger leiden unter den häufigen Staus, die oft durch den Umgehungsverkehr von Tagestouristen verstärkt werden. Die Realisierung eines Mautkorridors trägt dazu bei, diesen Umgehungsverkehr massiv zu reduzieren und die Stadtteile und Orte zu entlasten. Das Arbeitnehmerparlament hat sich gestern daher auch für eine Ausweitung bis Salzburg-Süd ausgesprochen", sagt Eder.

Denn die Mautbefreiung bringe mehrere Vorteile mit sich. "Zum einen werden die staugeplagten Anrainer an den alternativen Ausweichrouten entlastet. Zum anderen werden die Arbeitnehmer und die Betriebe von Europark und Designer Outlet Center von der leichteren Erreichbarkeit profitieren", sagt Eder. Um noch mehr Stadt-Salzburger und die Grödiger zu entlasten, müsse man die mautfreie Strecke aber auch bis Salzburg-Süd ausweiten.



Quelle: SN