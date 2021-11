AK-Präsident Peter Eder ist coronapositiv

Der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus hat sich beim Präsidenten der Salzburger Arbeiterkammer, Peter Eder, am Montag bestätigt. Er ist doppelt geimpft, rät aber dennoch allen zur Impfung.

"Der AK-Präsident hat leichte Erkältungssymptome", hieß es in der Aussendung der Arbeiterkammer am Sonntag. Wo Peter Eder sich angesteckt hat, dürfte laut Arbeiterkammer klar sein: Er hatte zu Beginn der Woche Kontakt mit einer Person, die noch am selben Tag über Symptome klagte. Der Präsident sagte daraufhin alle Termine ab und arbeitete von zu Hause. Auch zur AK-Vollversammlung am Donnerstag ging er trotz eines ersten negativen PCR-Tests nicht. Die Kontaktperson erhielt erst am Freitag ihr positives PCR-Test-Ergebnis.

Eder teilt mit: "Auch wenn Impfdurchbrüche jetzt häufiger werden, so hilft doch im Ansteckungsfall das Wissen, dass die Impfung gegen schwere Verläufe und schwerste Erkrankungen wesentlich besser schützt." Sein dringender Ratschlag: "Lassen Sie sich impfen und achten Sie auf die Auffrischung des Impfschutzes!"