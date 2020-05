AK Salzburg legt Plan für 10.000 neue Arbeitsplätze vor

Das Land Salzburg solle über die nächsten drei Jahre 450 Millionen Euro zur Konjunkturbelebung in die Wirtschaft pumpen. Das fordert AK-Präsident Peter Eder.

Die Angst vor einer Covid-Ansteckung ist jener vor einer schweren Wirtschaftskrise gewichen. Jetzt jagt ein Hilfspaket das nächste: Auf die Soforthilfen des Bundes folgte das Land mit der Ankündigung, alle geplanten Investitionen trotz neuer budgetärer Nöte durchzuziehen. Und weil das vermutlich auch nicht reicht, wird immer intensiver über Konjunkturpakete diskutiert, die die Wirtschaft ankurbeln sollen. Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder prescht jetzt mit dem Vorschlag vor, die Landesregierung solle über die nächsten drei Jahre 450 Millionen Euro in die Hand nehmen. Das würde mehr als 10.000 Arbeitsplätze im Land schaffen. In Zeiten der Rekordarbeitslosigkeit sei dies der einzige Weg. Und Eder pocht auf Mitsprache: Das Land solle dabei das Expertenwissen der Sozialpartner einfließen lassen.

Konkret fordert der AK-Präsident, dass in jeder Gemeinde ein Projekt, das dem corona-bedingten Investitionsstopp zum Opfer zu fallen droht, gerettet werden müsse. "Modernisierte Schulen, zusätzliche Kinderbetreuungsplätze, ein Ausbau der mobilen Pflege und sanierte Gemeindebauten schaffen Arbeitsplätze, verbessern aber auch die Klimabilanz sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie." Eder bekräftigt seine jüngst erhobene Forderung, dass die Landeshilfe für die Salzburger Gemeinden von 30 auf 60 Millionen Euro verdoppelt werden müsse. Das entspreche auch jenem Betrag, den auch das Land Tirol den Gemeinden zur Verfügung stelle.

Weiters sieht das AK-Paket vor, mit einem Sonderfördertopf auf 70.000 zusätzlichen Dächern Photovoltaikanlagen zu installieren. Weitere zehn Millionen Euro jährlich sollten in die thermische Sanierung von Gebäuden fließen. Eder will zudem, dass das Land die Investitionen in den Straßenbau verdoppelt sowie zusätzliche 28 Millionen Euro für den Pflegebereich und 17 Millionen Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung stellt.

Ein letzter Vorschlag: die Schwellenwerte bei der Direktvergabe von öffentlichen Aufträgen auf 200.000 Euro und am Bau auf zwei Millionen Euro zu verdoppeln. Das Ziel: Aufträge müssten möglichst von einheimischen Betrieben erledigt werden. Das sei gerade jetzt "besonders wichtig".