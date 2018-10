AK-Wahl: Grünwald will deutlichen Zugewinn für ÖAAB/FCG

Der Zentralbetriebsratsvorsitzende der Salzburg AG und derzeitige Fraktionsobmann der ÖAAB&FCG-Fraktion, Hans Grünwald, geht als Spitzenkandidat bei der AK-Wahl 2019 für die ÖVP-nahen Arbeitnehmer ins Rennen.

Ab Ende Jänner 2019 wählen mehr als 250.000 Wahlberechtigte zwei Wochen lang 70 Kammerrätinnen und Kammerräte für die Arbeiterkammer. Oberstes Ziel für Hans Gründwald als Spitzenkandidat ist es, das Mandatsverhältnis zu Gunsten der Liste "ÖAAB&FCG-die schwarzen ArbeitnehmerInnen" auszubauen, betonte er bei seiner offiziellen Vorstellung am Montag.

Grünwald: "Die Anliegen der Salzburger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegen mir seit Jahren am Herzen. Alle "die Wollen aber nicht können" werde ich mit vollem Einsatz und Engagement unterstützen, und gleichzeitig auch das Sprachrohr in der AK sein", betont der Spitzenkandidat Hans Grünwald.

Seine Liste "ÖAAB&FCG - die schwarzen ArbeitnehmerInnen", die bei der letzten AK-Wahl 2014 hinter den Freiheitlichen auf Platz drei abstürzte, will in den Bereichen Wohnen, Sicherheit, Kinderbetreuung, Verkehr und Pflege zukunftsorientierte und nachhaltige Lösungen - denn hier hätten die Menschen die größten Probleme, hieß es: "Salzburger Themen die jeden Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin betreffen, müssen in den Fokus unserer Arbeit gerückt werden. Außerdem wollen wir uns für Transparenz in der Arbeiterkammer einsetzen", so Grünwald.

Sein Team umfasse 99 Gleichgesinnten, betonte der 51-Jährige, und widme sich engagiert und motiviert diesem Ziel. Gemeinsam mit der Salzburger Volkspartei und ihren Teilorganisationen wolle er ein starkes Wahlergebnis einfahren und künftig eine starke, konstruktive aber auch kritische Stimme in der Salzburger Arbeiterkammer sein, meint Grünwald. Auf ein konkretes Wahlziel in Form von Prozenten und Mandaten wollte er sich aber noch nicht festlegen.

Zallinger und Dittrich: "Bei ihm weiß man, woran man ist!"

Auch der Salzburger ÖAAB-Landesobmann, Kolpinghaus-Geschäftsführer LAbg. Karl Zallinger und die FCG-Landesvorsitzende Susanne Dittrich-Allerstorfer freuen sich über die Wahl des Spitzenkandidaten der schwarzen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: "Hans Grünwald ist eine starke Persönlichkeit, die bodenständig und mit dem Ohr immer bei seinen Leuten ist. Was er besonders beherrscht: Er sucht den Ausgleich, kann ausgezeichnet vermitteln, scheut aber gleichzeitig das offene und ehrliche Wort nicht, wenn es um die Sache geht. Bei ihm weiß man, woran man ist!"

Grünwald hat den Betriebsrat der Salzburg AG "umgedreht"

Grünwald wurde 1967 in Schwarzach geboren, verheiratet, Vater von drei Kindern, wurde nach der HTL für Elektrotechnik und einer einjährigen Milizausbildung Techniker bei der SAFE, später Betriebsleiterstellvertreter. 1996 wurde er erstmals Mitglied des Zentralbetriebsrates. Seit 2010 ist Grünwald Vorsitzender des Zentralbetriebsrates der Salzburg AG und hat durch den Wahlsieg seiner Liste "Die Aktiven-Liste Grünwald" die jahrelange rote Dominanz gebrochen. Das Ergebnis wurde letztmals im Herbst 2017 mit einem weiteren Wahlerfolg bestätigt. Neben seinen Funktionen im Landesvorstand und Bezirkspräsidium des ÖAAB, ist er auch seit 2000 Mitglied des Aufsichtsrates der Salzburg AG. Hans Grünwald ist seit März 2018 Fraktionsobmann der ÖAAB&FCG Fraktion und somit auch Vorstandsmitglied in der AK.

Quelle: SN