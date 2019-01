AK-Wahl Salzburg: Der Rest gegen die Allmacht der SPÖ-Gewerkschafter

Rund 214.000 Beschäftigte können bis zum 8. Februar über die Zusammensetzung der Vollversammlung für die kommenden fünf Jahre entscheiden.

Gemeinsam mit Vorarlberg und Tirol beginnen am 28. Jänner auch im Bundesland Salzburg die Arbeiterkammer-Wahlen. Rund 214.000 Beschäftigte können bis zum 8. Februar über die Zusammensetzung der Vollversammlung für die kommenden fünf Jahre entscheiden. Erstmals stellt sich damit an der Spitze der FSG Peter Eder einer Wahl, der im März 2018 Langzeit-Präsident Siegfried Pichler abgelöst hat.

70 Mandate in der Vollversammlung sind zu vergeben, die letztlich den Präsidenten aus ihren Reihen wählen wird. Fünf Gruppierungen stellen sich der Wahl, es sind dieselben wie schon vor fünf Jahren. Die Latte für Eder und seine Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) liegt auf jeden Fall hoch, hat doch Pichler beim letzten Urnengang 2014 mit 69,5 Prozent bzw. 49 Sitzen das beste Ergebnis seiner Fraktion in der Geschichte eingefahren.

Zweitstärkste Kraft waren zuletzt die Freiheitlichen Arbeitnehmer, die mit 11,2 Prozent der Stimmen auf acht Mandate kamen. ÖAAB und FCG, also die Arbeitnehmervertreter der ÖVP, fielen damals auf Rang drei zurück: Ihr Stimmenanteil sank von 15,8 auf 11,0 Prozent, was sieben Sitze bedeutete. Die alternativen und grünen Gewerkschafter (AUGE/UG) hielten zuletzt mit 7,0 Prozentpunkten fünf Mandate, dem Gewerkschaftlichen Linksblock gelang mit 1,4 Prozentpunkten und einem Mandat der Einzug in die Vollversammlung. Die Wahlbeteiligung lag 2014 bei bescheidenen 35,14 Prozent.

FSG schickt 140 Kandidaten ins Rennen

Im Prinzip hat die Wahl bereits begonnen, denn seit Ende der Vorwoche wurden Stimmzettel für die Briefwahl verschickt. Zwei Drittel der Wahlbeteiligten können auf diesem Weg von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, weil sie aufgrund der Größe ihres Betriebes kein eigenes Wahllokal im Unternehmen haben.

Die FSG schickt mit 140 Kandidaten die Maximalzahl ins Rennen, ihr oberstes Ziel ist es, die Dominanz in der Arbeiterkammer zu verteidigen. Der Wahlkampf ist zugeschneidert auf den Spitzenkandidaten. Peter Eder geht auf den Plakaten als "Salzburgs starker Präsident" in die Wahl.

Genau diese "Allmacht der SPÖ in der Arbeiterkammer reduzieren" und Platz 2 vor der ÖVP verteidigen wollen die Freiheitlichen, gab FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek beim Wahlauftakt vor. Spitzenkandidat ist der Lungauer Friedrich Kössler. "Die Arbeiterkammer muss wieder stärker zu einer echten Arbeitnehmervertretung werden und weniger zur Kaderschmiede sowie Versorgungseinrichtung der Sozialdemokratie", so Svazek. Die Schwächung der Dominanz der roten FSG ist auch das Ziel von ÖAAB/FCG-Spitzenkandidat Hans Grünwald. Außerdem möchten die Schwarzen Platz zwei in der Vollversammlung zurückerobern.

Ein neues Gesicht gibt es auch bei den Alternativen, Grünen und Unabhängigen Gewerkschaftern (AUGE). Anstelle von Robert Müllner tritt Klaus Brandhuber (Betriebsratsvorsitzender Diakoniewerk) als Spitzenkandidat an. Er möchte das bisher beste Ergebnis von 2014 stabilisieren oder sogar verbessern. Der Gewerkschaftliche Linksblock (GLB) tritt mit Brigitte Promberger an.

Das vorläufige Wahlergebnis wird laut AK-Medienstelle am 9. Februar bekanntgegeben.

