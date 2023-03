Aktivisten der letzten Generation blockieren erstmals Salzburger Innenstadt

Aktivsten der Letzten Generation haben sich am Montagmorgen in der Salzburger Innenstadt neben der Staatsbrücke festgeklebt. Der Verkehr steht, es hat sich ein Stau gebildet.

Die „Letzte Generation“ protestiert erstmals in Salzburg.

Die „Letzte Generation“ protestiert erstmals in Salzburg.

Die Aktivisten haben sich am Montagmorgen am Zebrastreifen zwischen dem Platzl bei der Linzergasse und der Staatsbrücke festgeklebt. Sie fordern Maßnahmen gegen den Klimawandel. Fußgänger und Autofahrer sind verärgert. Die Polizei ist ausgerückt, um die Straßenblockade zu lösen. Das ist die erste Aktion dieser Art in Salzburg.

"Versammlung ist Kraft des Gesetzes beendet...":