Aktivisten der letzten Generation blockierten erstmals Salzburger Innenstadt

Die Polizei rückte aus, um die Straßenblockade zu lösen. Gegen 8.45 Uhr war die Demonstration aufgelöst. Es war dies die erste Aktion dieser Art in Salzburg.

Zeitgleicher Protest auch in Innsbruck

Zeitgleich hatte die Letzte Generation auch in Innsbruck Stau verursacht. Die Aktivisten blockierten die Grassmayr-Kreuzung am Südring der Tiroler Landeshauptstadt, die ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt ist. Wie es seitens des ÖAMTC hieß, gab es daher in beide Richtungen Behinderungen.

In den vergangenen Wochen war es in Innsbruck wiederholt zu frühmorgendlichen Verkehrsblockaden der Gruppierung gekommen. Zuletzt traten auch Wissenschafterinnen und Wissenschafter der Universität Innsbruck an deren Seite und legten den Verkehr bei der Ottoburg lahm. Sie fordern unter anderem ein Tempolimit von 100 km/h auf Österreichs Autobahnen.