Aktivisten machten es sich vor Fahrschule des Salzburger Bürgermeisters gemütlich

Mehr Grünraum, weniger Parkplätze in der Stadt, lautet die Forderung.

Die Initiative "Platz für Salzburg" hat ihrer Forderung nach mehr Grün im Straßenraum am Montagvormittag in der Schallmooser Hauptstraße Nachdruck verliehen. Die Aktivistinnen und Aktivisten machten es sich kurzerhand auf einer Parkfläche gemütlich - vor der Fahrschule Preuner, die von Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) geführt wird. "Ziel der Aktion ist, die enormen Privilegien des privaten, ruhenden Autoverkehrs aufzuzeigen. Autos stehen im Durchschnitt über 23 Stunden am Tag nur herum und verparken dabei öffentlichen Grund, der anders genutzt und gestaltet werden könnte", hieß es von der Sprecherin der Initiative, Elke Stolhofer.

"Platz für Salzburg" fordert konkret, bis zum Jahr 2030 öffentliche Flächen zu entsiegeln und diese mit 1000 Bäumen und 800 Sitzgelegenheiten aufzuwerten. "Nur entschiedenes Umdenken wird Salzburg ermöglichen, die dringend notwendige Verkehrswende voranzutreiben, die vereinbarten Klimaziele zu erreichen und die Stadt für Bewohnerinnen und Bewohner angenehmer zu machen." Dafür sollen vor allem Parkplätze weichen. Um den Fahrzeugbestand in der Stadt zu reduzieren, fordert die Initiative ein Carsharing-Angebot mit zunächst 100 Fahrzeugen.