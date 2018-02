Alle Salzburger Parteien mit Tiroler Ergebnis zufrieden

Landeshauptmann Wilfried Haslauer freut sich über "weiterhin klare und stabile Verhältnisse" in Tirol. Die SPÖ, die FPÖ und die Neos sehen sich klar im Aufwind. Auch die Grünen sind zufrieden- trotz leichter Verluste in Tirol. FPÖ-Chefin Marlene Svazek hingegen sieht einen "Warnschuss" für die Wahl in Salzburg.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer spricht von "einem ausgezeichneten Ergebnis für die ÖVP in Tirol. Die Tiroler Volkspartei ist klar die erste Kraft im Land." Er freue sich, dass es "in unserem Nachbarbundesland weiterhin klare und stabile politische Verhältnisse gibt. Das ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit und extrem wichtig für ein Land." Die starke und ausgezeichnete Zusammenarbeit im Sinne der beiden Länder Salzburg und Tirol, aber auch der Westachse, werde nahtlos fortgesetzt.

Astrid Rössler sieht "ungebrochene Akzeptanz für Grüne Politik"

Den Tiroler Grünen unter Parteichefin Ingrid Filipe sei ein Wahlergebnis gelungen, das sowohl eine Regierungsbeteiligung als auch eine kraftvolle Oppositionsarbeit ermögliche, meinte LH-Stv. Astrid Rössler, Landessprecherin der Salzburger Grünen. Die Wählerinnen und Wähler hätten klar zum Ausdruck gebracht, dass sie auf die Grünen und ihre Umweltschutzpolitik im Landtag nicht verzichten wollten. Das Ergebnis zeige außerdem, dass die Wähler zwischen Landes- und Bundesebene klar unterscheiden: Vier Prozent bei der Nationalratswahl und jetzt knapp elf Prozent bei der Landtagswahl - das zeige ein deutlich positiveres Stimmungsbild und vor allem die ungebrochene Akzeptanz für Grüne Politik.

SPÖ schöpft Zuversicht für Wahlen in Kärnten und Salzburg

Sehr zufrieden zeigte sich auch Salzburgs SPÖ-Chef Walter Steidl. Der Neustart der SPÖ Tirol sei gut gelungen. Der Vertrauenszuwachs in Tirol stimme ihn auch für die nächsten beiden Wahlgänge in Kärnten (am nächsten Sonntag, 4. März) und in Salzburg (22. April) zuversichtlich.

Marlene Svazek: "Salzburg darf auf keinen Fall Tirol werden"

FPÖ-Chefin Marlene Svazek gratulierte der Tiroler Landespartei und ihrem Spitzenkandidaten Markus Abwerzger, der den höchsten Zugewinn aller Parteien erreichen konnte. Gleichzeitig sieht Svazek das Tiroler Ergebnis als "Warnschuss" für die bevorstehende Landtagswahl in Salzburg: "Mit rund 43 Prozent kann Landeshauptmann Günther Platter nun frei entscheiden, mit wem er koalieren möchte und sich den schwächsten Partner suchen. Heute Abend wird daher in Innsbruck bereits an einer Schwarz/Grünen-Reprise gebastelt." Nachsatz: "Salzburg darf auf keinen Fall Tirol werden."

Sepp Schellhorn ortet viel Rückenwind für die Neos

NAbg. Sepp Schellhorn (Neos): "Ich gratuliere Dominik Oberhofer und den Tiroler Neos zu dem soliden Einzug in den Tiroler Landtag. Dass wir nach Niederösterreich nun auch in Tirol Wurzeln geschlagen haben, gibt uns viel Rückenwind für die kommende Landtagswahl in Salzburg."

(SN)