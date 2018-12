Allgemein-Ambulanz startet in Salzburg: Für Vollbetrieb fehlt Personal

Die Notaufnahme in den Landeskliniken muss dringend vom Patientenansturm entlastet werden. Mit 2. Jänner startet eine vorgelagerte Ambulanz - allerdings nicht wie ursprünglich geplant.

Mehr als 100 Patienten strömen im Schnitt an einem Montag in die Notaufnahme im Uni-Klinikum Salzburg in Mülln. An Spitzentagen sind es sogar noch mehr - da wurden bereits 157 Patienten am Tag gezählt.

Doch nicht alle, die hier in der überfüllten Notaufnahme sitzen und stundenlanges Warten in Kauf nehmen, sind auch wirklich als Notfall einzustufen. Eine Auswertung am Uni-Klinikum hat heuer ergeben, dass 63 Prozent der Patienten nach dem Manchester-Triage-System in die beiden niedrigsten Dringlichkeitsstufen fallen. Soll heißen: Rund 50 bis 60 Patienten am Tag gehören eigentlich zu ihrem Hausarzt und nicht in die Notaufnahme einer Klinik.