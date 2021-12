Alpenverein spricht sich gegen Windkraft am Windsfeld aus

Der Standort habe keine Zufahrt, bedrohe Lebensräume von Vögeln und Wild und sei nicht geeignet für eine umweltverträgliche Windkraftnutzung, warnt die Vorsitzende des Alpenvereins.

Auf über 2000 Metern Höhe, am Windsfeld, in der Nähe des Großen Pleißlingkeils, dort sollen in zwei bis drei Jahren Windräder stehen. So hoffen das zumindest die Betreiber, auch die Gemeindevertretung in Flachau hat einstimmig einen positiven Grundsatzbeschluss gefasst.

Im Bundesland deklarierte das Land elf Gebiete als sogenannte Vorrangzonen, die schnellere Verfahren zur Abwicklung von Windkraftprojekten ermöglichen. Der Standort hoch über Flachau gehört dazu.

Claudia Wolf, die Alpenvereins Vorsitzende für Salzburg, ist verärgert über Falschaussagen, etwa ...