Als Flüchtlingsquartier: Land lehnt Übernahme von leerem Kobenzl ab

Der desolate Zustand und der Ende 2024 auslaufende Vertrag hinderte das Innenministerium nicht, die Immobilie dem Land anzubieten.

Der Aufbau von Zelten für die Unterbringung von Flüchtlingen sorgt in anderen Bundesländern für Aufregung. In Salzburg sind seitens des Innenministeriums bisher noch keine derartigen Pläne bekannt. Das Land will mit zusätzlichen Quartieren mit bis zu 500 neuen Plätzen solche Bilder verhindern.

Wie berichtet, werden aktuell bis zu sieben Liegenschaften bzw. Grundstücke für die Errichtung von Holzhäusern geprüft. Im Gegenzug steht das vom Innenministerium angemietete Ex-Verteilquartier Salzburg-Gaisberg, das frühere Hotel Kobenzl, seit 2018 leer. Mit dem Vermieter wurde ...