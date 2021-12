Als Notenpapier das Klopapier ablöste und die Nase zur Rechtsfrage wurde

Es war kein leichtes Jahr für Josef Schöchl. Allzu oft sei der Bihänder statt der feinen Klinge zum verbalen Einsatz gekommen, beklagt der Bonmots-Sammler.

Der Bihänder - auch bekannt als Gassenhauer - war übrigens ein so großes Schwert, dass es auch vom stärksten Mann nur beidhändig bedient werden konnte. Damit schlug man im Mittelalter eine Schneise durch die feindliche Formation. Auch wenn die Debatten im Landtag verbal geführt werden, so ist der Ton rauher geworden. Leider, so berichtet Schöchl für heuer, verderbe die Verschärfung der politischen Debatte den Wortwitz. "Da haben die Sammler kreativer Worte nur wenig zu vermerken", sagt er. Fündig wurde der ...