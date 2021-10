Alt, mit psychisch krankem "Kind"

Es gibt Eltern, die Zeit ihres Lebens nie aus der Versorger-Rolle herauskommen: zum Beispiel weil die "Kinder" psychisch schwer krank sind. Ein Problem, das öffentlich kaum wahrgenommen wird.

"Ich bin erschöpft, ausgelaugt, mit den Nerven am Ende. Man wird mürbe über die Jahre." Frau S. hat kein leichtes Los. Sie selbst ist über 80 Jahre alt und lebt allein in einem Salzburger Stadtteil. Ihre Tochter (58) wohnt zwar eigenständig in einer Garconniere in einem anderen Teil der Stadt, braucht aber viel Unterstützung von der Mutter. Der Grund: Sie ist seit Jahren psychisch schwer krank, berufsunfähig, in der Pflegestufe 5.

23 Termine allein im September

...