Altenheim-Bewohner laut Dokumentation wochenlang nicht geduscht

In einem städtischen Seniorenwohnheim stellten Prüfer des Landes grobe Mängel in der Dokumentation fest. In einem Fall fand sich einen Monat lang kein Eintrag darüber, dass bei einem Bewohner eine Dusche durchgeführt wurde. Das geht aus einem Bescheid hervor, der den SN nun vorliegt. Wie berichtet, hat die Stadt Salzburg gegen den Bescheid Einspruch beim Landesverwaltungsgericht eingelegt. Die Verantwortlichen sprachen von einem einzelnen Fall und überbordender Bürokratie.

Laut dem Bescheid konnte bei drei Heimbewohnern über teilweise lange Zeiträume keine Dusche dokumentiert werden. Zudem hielten die Prüfer fest, dass sie nach Rücksprache mit der Heimleitung davon ausgehen mussten, dass die Bewohnerinnen und Bewohner tatsächlich nicht geduscht worden seien.

Christoph Baumgärtner, Leiter der städtischen Seniorenwohnheime, spricht von einer völlig verzerrten Darstellung. "Es handelte sich um ein Missverständnis im Abschlussgespräch mit den Prüfern. Die Bewohner sind definitiv gewaschen worden - wenn sie das gewünscht haben. Wenn ein Bewohner aber ein Bad ablehnt, muss man das respektieren. Das gehört zum Selbstbestimmungsrecht."

Der festgestellte Mangel der Prüfer beziehe sich definitiv auf die Dokumentation, nicht auf die Pflege an sich. "Es steht ja in keinem Bericht, dass die Bewohner verwahrlost sind. Auch von Personalmangel ist keine Rede."

Der Leiter der Sozialabteilung des Landes, Andreas Eichhorn, bestätigt, dass in dem betreffenden Bescheid vor allem die Dokumentation kritisiert werde. Das sei aber jedenfalls ernstzunehmen. "Angenommen, es wird tatsächlich einmal ein Missstand festgestellt und dann fehlt auch noch die Dokumentation: Dann muss man sich schon gröbere Vorwürfe gefallen lassen."

Die Prüfungen des Landes würden von einem kleinen Team von drei Fachkräften sehr effizient durchgeführt. Und: prinzipiell seien die 75 Seniorenwohnheime im Land von hoher Qualität. Nicht zuletzt, weil es eine gute Heimaufsicht gibt. "Jahrelang waren alle zufrieden. Es irritiert mich total, dass sich die Situation jetzt so zuspitzt."

Der städtische Abteilungsleiter Christoph Baumgärtner erhofft sich nun jedenfalls durch die Verhandlung beim Landesverwaltungsgericht mehr Klarheit. "Die Dokumentationspflichten haben sehr stark zugenommen. Dadurch entsteht ein Bild, das nicht den Tatsachen entspricht."