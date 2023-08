Altenmarkt hat die Kinderbetreuung im Ort aufgestockt

Über vier Millionen Euro kostete die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens in Altenmarkt. Ein Mangel an Pädagoginnen und Pädagogen hatte die Öffnung aller geplanten Gruppen kurzzeitig auf der Kippe stehen lassen. Doch nun kann es ab September losgehen.

Ab 10. September geht der neue Kindergarten in Altenmarkt in Betrieb. Die bestehende Betreuungseinrichtung in der Zauchenseestraße wurde saniert und um einen Neubau auf einem benachbarten Grundstück erweitert. Im modernisierten Standort werden künftig zehn Betreuungsgruppen Platz finden. Gemeinsam mit den drei bestehenden Gruppen in der Michael-Walchhofer-Straße hat die Gemeinde damit fortan die Infrastruktur für 13 Gruppen. "Im Herbst werden wir mit elf Gruppen starten, drei davon sind für Kleinkinder und zwei alterserweitert", erklärt Bürgermeister Rupert Winter (ÖVP). Die zwei übrigen Gruppen würden ein Potential bilden, das in Zukunft bei Bedarf ausgeschöpft werden könne.

Personalsuche als Herausforderung

Der tatsächliche Start mit elf Gruppen war zwischenzeitlich wegen Personalsorgen auf der Kippe gestanden. "Wir hatten drei unerwartete Ausfälle. Die Rekrutierung der nötigen Pädagoginnen war dann bei der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt natürlich eine Herausforderung," erinnert sich Winter. Zwischenzeitlich habe man den Eltern keine fixe Zusage mehr machen können, ob sie tatsächlich einen Betreuungsplatz für ihr Kind bekommen könnten. "Das stößt natürlich auf Unverständnis, wenn man ausbaut und dann keinen Platz zusagen kann. Glücklicherweise sind wir jetzt gut aufgestellt und können im September voll durchstarten", sagt der Ortschef erleichtert.

27 Mitarbeiterinnen, teilweise in Teilzeit, werden sich in Altenmarkt künftig um die Betreuung von fast 200 Kindern kümmern. Um den modernen Anforderungen an die Kinderbetreuung gerecht zu werden, haben die Einrichtungen in Altenmarkt von 7 bis 17 Uhr geöffnet. "Bei Bedarf können wir auch noch verlängern", erklärt Winter. Die ganzjährige Öffnung sei in Altenmarkt ohnehin bereits seit Jahren der Standard. In Kooperation mit dem benachbarten Radstadt wird auch im Sommer durchgehend eine Betreuungsmöglichkeit gewährleistet.

Nächstes Großprojekt steht vor der Tür

Die Kosten für die Sanierung des bestehenden Kindergartengebäudes und dem neuen Zubau belaufen sich insgesamt auf rund 4,15 Millionen Euro, wobei 40 Prozent von Seiten des Landes gefördert werden. Die Teuerung habe für keine Kostenexplosion während der Bauphase gesorgt. "Die Angebote haben gehalten", versichert der Bürgermeister. Am 24. September wird das neue Kindergartengebäude im Rahmen eines Festes feierlich eröffnet. In Altenmarkt hat man nun bereits das nächste Großprojekt für die Jugend im Auge: Der Ausbau des Schulzentrums mit mehr Unterrichtsräumen für die Volksschule und einer neuen Turnhalle steht am Plan.