Altenmarkt: Neuer Kreisverkehr startet Weiterentwicklung an Ost-Einfahrt

Anfang Dezember soll der erste Kreisverkehr in Altenmarkt in Betrieb gehen. Das neue Rondell wird künftig ein neues Gewerbegebiet nördlich des Bahnhofs erschließen. Am Bahnhof selbst wurde indessen das alte Wartehäuschen abgerissen.

An der Ost-Einfahrt von Altenmarkt wird kräftig gebaut. Aktuell entsteht im Bereich der Auf- und Abfahrten zwischen der B320 Ennstal-Straße und der B163 Wagrainer Straße der erste Kreisverkehr der Gemeinde. Das Rondell mit 44 Metern Durchmesser soll noch vor der Wintersaison in Betrieb gehen. "Ende November wird zum Abschluss der Arbeiten eine zweiwöchige Sperre der Ein- und Ausfahrt Altenmarkt Ost notwendig werden", berichtet Bürgermeister Rupert Winter (ÖVP).

Aufschließung für Gewerbegebiet

Hintergrund des neuen Verkehrskonzeptes in diesem Bereich ist die Aufschließung eines geplanten Gewerbegebietes. Auf insgesamt rund zehn Hektar westlich und östlich der B163 sollen sich hier in den nächsten Jahren Betriebe ansiedeln. Die Gemeinde hat dafür über die Salzburger Infrastruktur Errichtungsgesellschaft (Sisteg) der Land-Invest rund sechs Hektar erworben, die demnächst an entsprechende Unternehmen weiterverkauft werden. Damit sollen dann unter anderem auch die rund 1,5 Millionen Euro netto refinanziert werden, die jetzt in die Verkehrsaufschließung investiert werden. Der Rest der Flächen ist in privatem Besitz.

Großes Interesse an Gewerbeflächen

Am Ostteil des Geländes befindet sich aktuell bereits der neue Firmenstandort der Altenmarkter Firma "Patrias electric GmbH" im baulichen Endspurt. Fixe Ansiedelungen auf den Gründen, die sich aktuell in öffentlicher Hand befinden, könne man aktuell noch nicht kommunizieren, erklärt der Ortschef. Aktuell befinde man sich in Raumordnungsverfahren, Baustarts seien erst im nächsten Jahr möglich. "Aber es gibt Absichtserklärungen. Das Interesse ist groß. Wir hätten jede unserer Flächen drei Mal verkaufen können", versichert Winter.

Es gehe in dem Gewerbegebiet jedenfalls um die Ansiedelung von "hunderten Arbeitsplätzen", die sich insbesondere auf "Zukunftstechnologien im Bereich der erneuerbaren Energien" fokussieren. Winter stellt auch klar, dass Wert darauf gelegt werde, das Altenmarkter Ortsbild durch die Neubauten nicht zu verschlechtern. "Der Blick auf die Gemeinde von der Bundesstraße aus ist für uns im Grunde eine gratis Werbung. Das soll sich durch das neue Gewerbegebiet nicht ändern."

Bahnhofsgebäude wurde abgerissen

Auf Ersuchen der Gemeinde haben die ÖBB vergangene Woche auch das alte Bahnhofsgebäude in Altenmarkt abgerissen. "Damit verbessern wir die Einsicht und die Zufahrtssituation im Bereich rund um die Eisenbahnkreuzung", erklärt Unternehmenssprecher Klaus Baumgartner. Im November soll in Zusammenarbeit mit der Gemeinde die Neuerrichtung einer Wartekoje erfolgen, um Fahrgästen weiterhin eine Unterstandsmöglichkeit zu bieten.