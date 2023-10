Altenmarkt: Parteien bringen sich für die Wahl in Stellung

Der amtierende Bürgermeister, Rupert Winter, wird bei der Wahl 2024 in Altenmarkt nicht mehr antreten. Die ÖVP hat mit Josef Steger seinen potenziellen Nachfolger schon gefunden. Auch die SPÖ will einen Kandidaten aufstellen. Die Freiheitlichen entscheiden im Laufe der Woche über ein Antreten bei der Bürgermeisterwahl.

In Altenmarkt positionieren sich die Ortsparteien nach und nach für die Wahl im Frühling.

Rund ein halbes Jahr vor den Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen positionieren sich die Parteien in Altenmarkt. Die ÖVP hat zuletzt ihren Nachfolgekandidaten für Bürgermeister Rupert Winter, der seit 1997 im Amt ist, bekannt gegeben. Josef Steger wird im März 2024 als Spitzenkandidat in die Wahl gehen. Der ehemalige Vizebürgermeister war bereits von 1994 bis 2009 in der Gemeindevertretung tätig, ehe er im Zuge seiner Bestellung zum Direktor der Raiffeisenbank Radstadt ausschied. "Ich habe mich aus Verantwortung für meine Heimatgemeinde entschieden, bei der Wahl zu kandidieren", erklärt Steger im PN-Gespräch.

Altenmarkt traditionell in ÖVP-Hand

Wenn sich ein jüngerer Kandidat oder eine Kandidatin gefunden hätte, wäre Steger nicht angetreten. "Aber das war aus beruflichen oder privaten Gründen noch für niemanden möglich," so der neue Spitzenkandidat. Als wichtigste Projekte für die kommende Legislaturperiode nennt Steger den Ausbau des Schulzentrums und die Erschließung des neuen Gewerbegebiets im Norden der Gemeinde. Stegers Chancen für einen Wahlsieg stehen gut. Die ÖVP ist in Altenmarkt traditionell die stärkste Kraft. Bei den Gemeindevertretungswahlen 2019 holte die Volkspartei rund 70 Prozent. SPÖ und FPÖ kamen jeweils auf 15 Prozent.

SPÖ will kandidieren, FPÖ überlegt noch

Bei den Bürgermeisterwahlen gab es seit 2004 nie einen Gegenkandidaten für die ÖVP. Das will die SPÖ heuer ändern. Fraktionschef Siegfried Stöckl berichtet, dass man bei den Sozialdemokraten aktuell noch auf Kandidatensuche sei. Dass ein Wahlsieg wohl unrealistisch ist, räumt auch Stöckl ein. Der Hauptantrieb für eine Kandidatur sei aber ohnehin ein anderer: "Es geht uns darum, ein Bewusstsein für die Demokratie zu schaffen. Die Altenmarkter sollen bei der Wahl auch tatsächlich zwischen mehreren Optionen wählen können." Die FPÖ will laut Fraktionsobmann Balthasar Seer Ende dieser Woche entscheiden, ob man mit einem Bürgermeister-Kandidaten antreten wird: "Wir haben eine potenzielle Person im Auge, aber noch ist nichts fix."