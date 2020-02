Der Zahn der Zeit nagt an dem einstigen Hallenbad Optimum in Kaprun. Das Gebäude zeigt Verfallserscheinungen. Doch es steht auf einem Grundstück in bester Lage.

Als in Kaprun 2010 das Tauern-Spa eröffnete, sperrte die Gemeinde ihr 1980 eröffnetes Freizeitzentrum Optimum zu. Es verfügte unter anderem über Freibad, Hallenbad, Sauna und Minigolfplatz. Die beiden Schwimmbecken im Freien wurden mittlerweile entfernt und die Fläche planiert. ...