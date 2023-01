Altes Haus in Werfenweng ist nun neue Begegnungsstätte

Das einstige Mesnerhaus in Werfenweng dient nach dem Umbau der Bevölkerung. Beheimatet ist dort auch die Gemeindebücherei.

"Duado" klingt nach einem Musikstück oder nach einem Ort in Italien. Tatsächlich bezeichnet diese Wortschöpfung einen neuen Ort der Begegnung im mehr als 300 Jahre alten Mesnerhaus in der Pongauer Gemeinde Werfenweng. Ersonnen hat diesen Namen nach einem Aufruf die junge Gemeindebürgerin Viktoria Zechner. Getrennt ausgesprochen verdeutlichen die Silben Du a do (Du auch hier) den Zweck des historischen Gebäudes. "Alle Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde sind eingeladen, die Räumlichkeiten nach dem Umbau und der Renovierung kostenlos zu nutzen", ...