Wirbel um Löschschaum am Airport Salzburg: Anrainerverband spricht von Intransparenz

Fünf Jahrzehnte lang sickerten giftige Substanzen aus dem Löschschaum der Flughafenfeuerwehr in das Grundwasser rund um den Salzburg Airport. Das Problem wurde 2018 intern bekannt und 2022 öffentlich bekanntgegeben. Der Anrainerverband ist empört.

Der Flughafen Salzburg lud am Montagabend zu einer Bürgerinfo-Veranstaltung. Das Interesse war allerdings überschaubar. Rund 20 Personen waren gekommen. Der Airport war in der Vorwoche an die Öffentlichkeit gegangen, weil es ein Problem mit dem Grundwasser gibt.

Löschschaum, den die Betriebsfeuerwehr seit den 1960er-Jahren bis 2018 zu Übungszwecken verwendet hatte, führt nun zu ...