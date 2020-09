Altstadt-Rallye: E-Scooter am schnellsten

Dass die Öffis in puncto Taktfrequenz und Schnelligkeit noch Aufholbedarf haben, ist evident. Bewiesen wurde es Montag im Rahmen einer sportlichen Vergleichsfahrt, veranstaltet vom Klimabündnis.

E-Bike, Fahrrad, Scooter, Öffis oder doch das Auto? Wie ist man am schnellsten in der Stadt Salzburg unterwegs? Eine Verkehrsmittel-Challenge organisiert vom Klimabündnis Salzburg gemeinsam mit der Stadt Salzburg (Radverkehrskoordination) im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche sollte die Antwort geben: Vertreterinnen und Vertreter der Stadtparteien stellten sich am Montag dieser Herausforderung und traten mit verschiedenen Verkehrsmitteln gegeneinander in einer sportlichen Wettfahrt an.



Tour vom Andräviertel nach Lehen und zurück musste bewältigt werden

Die Aufgabe: Auf einer Tour mit Start um 15 Uhr am Mirabellplatz möglichst schnell durch die Stadt Salzburg zu den drei vorgegebenen Zwischenstationen fahren, dort kleine Aufgaben erledigen und wieder zurück zum Mirabellplatz kommen.

Die Stationen: Die Route von knapp 5 Kilometern entspricht einem typischen Alltagsweg mit verschiedenen Erledigungen.

- Weltladen Linzergasse, Linzergasse 64, 5020 Salzburg

- Genuss pro Gramm ehrlich.unverpackt, Paris-Lodron-Straße 15, 5020 Salzburg

- Volksschule Lehen I, Nelkenstraße 5, 5020 Salzburg

Wie ist man am schnellsten unterwegs? Mit dem Fahrrad, dem E-Scooter, den Öffis oder doch mit dem Auto?

Am Start waren:

• E-Bike: Mag. Robert Altbauer (FPÖ)

• E-Scooter: Dr. Tarik Mete (SPÖ)

• Lastenrad: Lukas Uitz (Die Grünen)

• Öffis: Ismail Uygur (NEOS)

• Auto: Sabine Helmberger (KPÖ)

Das Ergebnis:

• E-Scooter: Dr. Tarik Mete (SPÖ) | 20 Minuten

• Lastenrad: Lukas Uitz (Die Grünen) | 22 Minuten

• E-Bike: Mag. Robert Altbauer (FPÖ) | 24 Minuten

• Auto: Sabine Helmberger (KPÖ) | 42 Minuten

• Öffis: Ismail Uygur (NEOS) | 45 Minuten



In der Stadt Salzburg waren am Ende klar Fahrrad und Scooter die Gewinner. Mit Auto und Öffis war diese Strecke mit nur mit dem doppelten Zeitaufwand zu bewältigen. Denn gewonnen hat der E-Scooter mit 20 Minuten Fahrzeit. Knapp dahinter landeten Lastenrad und E-Bike mit je zwei Minuten Rückstand. Mit 42 bzw. 45 Minuten mehr als doppelt so lang waren Auto und Obus unterwegs.



Conclusio: "Öffentliche Verkehr in der Stadt Salzburg ausbaufähig"

Unisono merkten alle Mitwirkenden an, "dass der öffentliche Verkehr in der Stadt Salzburg ausbaufähig ist. Tallin, Ljubljana und Luxemburg machen es vor, wir können das in Salzburg auch." Obwohl in Salzburg das Radfahren attraktiv ist, wünschen sich dennoch Tarik Mete und Robert Altbauer die "Entschärfung von Gefahrenstellen sowie lückenlose Radwege, am besten baulich getrennt." KPÖ-Vertreterin Sabine Helmberger merkt an: "Die Ignaz-Harrer-Straße ist ein Nadelöhr und hier kombinieren sich die Verkehrsprobleme mit der sozialen Frage. Öffi und Rad verlieren gegenüber 50.000 Pkw-Pendelnden." "Das Lastenrad wird sehr positiv von Passanten aufgenommen, ist schnell und erlaubt auch Kinder und Einkauf zu transportieren. Mehr geeignete Radständer sind wünschenswert", bemerkt Lukas Uitz nach seiner Fahrt.



Klimabilanz spricht gegen das Auto

Natürlich sei bei einem Verkehrsmittel-Vergleich nicht nur die reine Fahrzeit entscheidend, sondern es spielten auch Faktoren wie Kosten, Emissionsausstoß, Auswirkungen auf die Gesundheit und Wohlfühlfaktor (Stichwort Stau, Parkplatzsuche, Zeitung lesen im Zug) eine große Rolle, heißt es vom Klimabündnis. Im Hinblick auf den Umwelteffekt sind das normale Fahrrad und das muskelbetriebene Lastenrad den Zweirädern mit E-Motor um Längen voraus. Denn die E-Bikes eingesetzten Lithium-Ionen-Akkus belasten das Klima in der Herstellung und Entsorgung stark. Werden mit dem E-Bike und E-Scooter aber Autokilometer eingespart, sind sie schon nach den ersten 100 Kilometern echte Klimaschützer und die Akkus müssen nach ihrer Lebensdauer fachgerecht recycelt werden.

Auch bei den Kosten schneidet das Auto am schlechtesten ab

Neben dem Umwelteffekt und der Fahrzeit schaute das Klimabündnis auch auf die Kosten: "Schafft man die Strecke mit allen Zwischenstationen mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb einer Stunde, so kommt man mit einer Stundenkarte zum Vollpreis auf zwei Euro im Vorverkauf oder über die Ticket-App", so die Berechnung. Am teuersten komme die Fahrt mit dem Auto. Nimmt man das amtliche Kilometergeld von 42 Cent als Berechnungsgrundlage, so kommt man bei der Strecke ebenso auf zwei Euro zuzüglich Parkgebühren, die in der gebührenpflichtigen Kurzparkzone für eine halbe Stunde zumindest 70 Cent betragen.

Die Vergleichsfahrt sollte laut Klimabündnis "aufzeigen, dass Fahrrad, E-Bike; Öffis oder Kombinationen für viele Wege gute Alternativen zum Auto sind. Man erspart sich die Treibstoffkosten und schont auch die Umwelt." Nicht zu unterschätzen sei auch der gesundheitliche Faktor. Denn alltägliches Radfahren halte fit und beweglich.

