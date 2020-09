Am Salzburger Hauptbahnhof entsteht der nächste Hotelturm

Die Stadtpolitik will den ungebremsten Zuwachs an Gästebetten stoppen. Doch der Beschluss am Donnerstag kommt für das jüngste Projekt zu spät. Das Bahnhofsviertel wächst seit Jahren rasant.

SN/brandlhuber+ muck petzet architekten 14 Geschoße, knapp 45 Meter hoch: So soll die neue Jugendherberge am Hauptbahnhof aussehen.