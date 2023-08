Amtswechsel in Tamsweg: "Freue mich wieder auf meinen Beruf als Musiklehrer"

Politik war für Bürgermeister Georg Gappmayer (58) Dienst am Menschen. Am 30. August 2023 um 23.59 Uhr endet seine Amtszeit.

Bürgermeister Georg Gappmayer an einem seiner Lieblingsplätze – am Leonhardsberg oberhalb von Tamsweg.

Donnerstag, 24. August, 14 Uhr: Sein Büro ist bereits fein säuberlich ausgeräumt. Dennoch: Zu tun gibt es auch eine Woche vor Amtswechsel gleich viel wie die zwölf Jahre davor. Es ist der letzte LN-Termin mit dem amtierenden Bürgermeister Georg Gappmayer.

Wie geht es Ihnen, Herr Gappmayer?Georg Gappmayer: Ich bin sehr dankbar für das Gewesene. Es ist für mich persönlich jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich bin auch sehr dankbar, dass wir mit Wolfgang Pfeifenberger den entsprechenden Nachfolger - natürlich vorbehaltlich der Wahl am 31. August - gefunden haben.



Wann fiel die Entscheidung - und vor allem warum?Die Entscheidung ist über einen längeren Zeitraum gereift. Für mich gibt es nur ein Ja oder ein Nein. Das Amt des Bürgermeisters bedeutet viel Verantwortung, viel Zeit und viel Arbeit. Mein Ziel war es, für die Menschen da zu sein. Das habe ich versucht, bestmöglich zu erfüllen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung da.

Was waren die größten Herausforderungen?Es gab positive, aber auch negative. Die Herausforderung war immer, den entsprechenden Konsens zu finden. Aus fachlicher Sicht und aus menschlicher Sicht. Die Bedürfnisse der Bürger sind berechtigt. Als Gemeindevertretung ist es die Aufgabe, sie dem Gesamtkontext gegenüberzustellen. Als Bürgermeister ist man ganz nah an den Bürgern dran. Es geht immer um Lösungen. In Krisenzeiten haben wir uns mit unserem Krisenstab den Herausforderungen gestellt. Das Bestreben einer Demokratie ist aus meiner Sicht die beste Form des Zusammenlebens. Es bedarf vieler Gespräche. Gelebte Demokratie bedeutet für mich eine wirklich hohe Lebensqualität im Miteinander einer Gemeinde. Wir haben uns gemeinsam sehr bemüht und viel Gutes erreicht.



Wie schafft man es, alle Aufgaben innerhalb einer Gemeinde unter einen Hut zu bringen?Wir haben in allen Bereichen ausgezeichnete Mitarbeiter. Mir war es immer wichtig, alle Beteiligten in die Verantwortung zu nehmen, sie entsprechend zu unterstützen und die Zuständigkeiten der Gemeinde abzuklären. Man muss die Abwechslung lieben. Wenn ein großes Problem erledigt ist, kann ein nächstes schon vor der Tür sein. Das Streben nach Vollkommenheit war mir immer wichtig, aber in dem Bewusstsein, dass die Unvollkommenheit Teil unseres Lebens ist. Das ist meine Einstellung zum Leben.



Welche Rolle spielt ein funktionierendes Amt?Eine sehr große. Das Zusammenspiel von Verwaltung und Politik ist für mich Grundvoraussetzung für eine funktionierende Gemeinde. Aus meiner Sicht ist uns das sehr gut gelungen.



Was braucht es, um junge Menschen wieder für die Politik zu begeistern?Aus meiner Sicht haben wir trotz vieler Herausforderungen von den Möglichkeiten her eine einzigartige Zeit. Die Sprache und unser gemeinsamer Umgang ist jedoch oft unter unserer Würde. Gerade in der Politik und in der Demokratie - der Grundlage unseres Lebens - ist der Umgang erschreckend. Es braucht wieder einen sachlicheren, konstruktiveren und wertschätzenderen Umgang. Es betrifft aber eigentlich alle Bereiche unseres Lebens.



Würden Sie es wieder tun?Ich hatte das Amt des Bürgermeisters eigentlich nie geplant. Es war nie ein persönliches Ziel von mir. Ich bin damals gefragt geworden. Wenn andere Menschen es mir zutrauen, dann stelle ich mich der Herausforderung. Aber: Diese Frage kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Möglich war es auch nur dank des großartigen Rückhalts meiner Frau und meiner Familie sowie durch die Unterstützung von ganz vielen anderen Menschen.

Was wünschen Sie sich für Tamsweg?Ich wünsche mir weiterhin ein gutes Miteinander - in der Gemeindevertretung, aber auch in weiterer Folge im Zusammenleben mit der Bevölkerung. Auch die Erhaltung und das Bewusstsein für die wirklich vielen umgesetzten Projekte sowie weiterhin die Bereitschaft, für konstruktive Veränderungen einzustehen.



Worauf freuen Sie sich jetzt besonders?Ich freue mich wieder auf meinen Beruf als Musikum-Lehrer. Musik und Kultur sind nach wie vor ein wichtiger Teil meines Lebens. Und: Ich freue mich, meine Freizeit wieder selbst gestalten zu können.