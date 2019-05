An den SALK arbeiten heute 100 Ärzte und 45 Pfleger mehr als zu Jahresende 2013

Nach dem Beschäftigungszuwachs der vergangenen Jahre werde heuer die Zahl der Beschäftigten weiter steigen, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl.

Der Zuwachs an Beschäftigten in den Landeskliniken hat sich vor allem im ärztlichen Bereich abgespielt. Im Pflegebereich fielen die Zuwächse bescheidener aus. Das zeigt eine aktuelle Aufstellung des Personalstands.

"Das neue Gehaltssystem, unsere ständigen Investitionen in die einzelnen Standorte mit richtungsweisenden Modernisierungen sowie die inhaltlich-strategische Ausrichtung sorgen dafür, dass die Landeskliniken auch in Zeiten des Ärzte- und Pflegemangels ein gefragter Arbeitgeber sind", sagt Gesundheitsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP).

Im Ärztebereich seien es in erster Linie das Ärzte-Arbeitszeitgesetz und das Bemühen, medizinische Leistungen auszubauen, die zum Beschäftigungszuwachs geführt haben. Heute sind im Landeskrankenhaus mehr als 750 Medizinerinnen und Mediziner tätig. Das sind 100 mehr als Ende 2013.

Im Bereich der Pflegekräfte hat es den stärksten Anstieg in der Christian-Doppler-Klinik gegeben. Dort sind heute mit insgesamt über 680 Pflegekräften 30 Pflegerinnen und Pfleger mehr im Einsatz als im Jahr 2013. Aber auch im Landeskrankenhaus sowie in den Landeskliniken St. Veit, Tamsweg und Hallein gibt es aktuell mehr Pflegepersonal als noch vor ein paar Jahren. Weil es mit der Einführung des Patientenservice - 130 Mitarbeiter im LKH sowie 4 in der Christian-Doppler-Klinik - zudem gelungen sei, die Pflegekräfte zu entlasten, sodass sie sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können, habe die Pflege in den Landeskliniken "nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ stark dazugewonnen", betonte Stöckl.

Insgesamt sind in den Salzburger Landeskliniken aktuell 6378 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (gerechnet nach Köpfen) beschäftigt. Wenn man die Eingliederungen der Krankenhäuser Tamsweg und Hallein mit dem Mitarbeiterstand der jeweiligen Eingliederungsjahre unberücksichtigt lässt, ist das gegenüber dem Jahr 2013 ein Plus von 335 Beschäftigten, rechnet man sie dazu, ist es ein Plus von 949. Aktuell sind in der Landesklinik Tamsweg 307 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig (2016: 302 bei 40 Betten mehr), in der Landesklinik Hallein 324 (2017: 312).

