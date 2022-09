An oder über den Gleisen wohnen: Studie ortet zahlreiche Vorteile

Das Land hat eine Untersuchung zur Überbauung von Bahnhöfen in Auftrag gegeben.

Leistbarer Wohnraum ist in Städten und Ortszentren zum knappen Gut geworden. Bauen auf der grünen Wiese ist hingegen mit Bodenversiegelung und Zersiedelung und ihren negativen Folgen verbunden. Dass sich Nachverdichtung nicht nur auf die oft vorgeschlagene Aufstockung von Supermärkten konzentrieren muss, zeigt nun ein Beispiel aus Salzburg. Eine Studie im Auftrag des Landes hat sich mit der Überbauung von Bahngleisen beschäftigt - und sieht darin zahlreiche Vorteile.

"Wir wollen Flächen, die bereits versiegelt sind, durch mehrfache Nutzung für den Wohnbau gewinnen", sagte Wohnbaulandesrätin Andrea Klambauer (Neos) am Freitag bei einem Pressegespräch. Zugleich solle Wohnen gemeinsam mit Mobilität gedacht und zusätzlicher Individualverkehr mit dem Pkw größtmöglich vermieden werden. Im Fokus der Untersuchung standen darum Verkehrsknotenpunkte wie Bahnhöfe, an denen die Baudichte angehoben werden soll.

Wie die beiden Studienautoren - die Architekten Martin Oberascher und Klaus Bidner - betonten, sollen Menschen angesprochen werden, die auf ein eigenes Auto verzichten wollen und Wert auf gute öffentliche Verkehrsanbindung legen - Studierende, Senioren oder junge Familien etwa. "Es ist nicht mehr so wichtig, in welcher Stadt oder Gemeinde man genau wohnt, sondern dass man möglichst schnell auf einen dieser Knotenpunkte zugreifen kann", sagte Oberascher. "Ich kann dann auch von Hallein oder Oberndorf aus rasch in Linz, München oder Wien sein."

Die Architekten wollen singuläre Nutzungsfunktion vermeiden. "Also nicht Bahnhof, Park-and-Ride-Flächen, Geschäfte und Wohnen nebeneinander, sondern alles zentriert und kompakt." Weil Bahnsteige und Parkplätze in der Regel linear angeordnet seien, würde sich für Bauprojekte ein länglicher Basisriegel anbieten. Im Erdgeschoss oder in den unteren Stockwerken werden die Strukturen wie Park-and-Ride-Plätze für Pendler untergebracht. "Auf diese baut man dann die Wohnungen oder zusätzliche kommunale Funktionen auf", erklärte Oberascher. Für Projekte würden sich vor allem Bahnhöfe anbieten, die renoviert werden müssen - oder die Stationen der geplanten Salzburger Regionalstadtbahn S-Link.

Die Baukörper mit den Wohnungen können bis an die Gleise heranreichen - oder diese auch überragen. Das ist aber mit mannigfaltigen Herausforderungen verbunden. Vibrationen und Lärm würde man technisch gut in den Griff bekommen - etwa indem man Gänge und Nebenräume zu den Gleisen hin ausrichte. Doch es gibt noch andere Hürden. Ab einer Überbauung von mehr als 50 Metern Länge gelte man eisenbahnrechtlich als Tunnel. Auch seien Bahnüberbauungen teurer, was aus Gründen der Wirtschaftlichkeit höhere Baudichten - also mehr Stockwerke - erfordere. Ein Problem sei nicht zuletzt auch die Verfügbarkeit von Flächen. Selbst wenn Grundstücke brach liegen, würden sie von Verkehrsbetrieben mitunter als Lagerflächen während Sanierungs- und Umbauarbeiten genutzt.

Konkret haben sich die Studienautoren ein Lösungsmodell für die 6.000-Einwohner-Kleinstadt Oberndorf im Salzburger Flachgau angeschaut - die flächenmäßig zweitkleinste Gemeinde im Bundesland. Die Kommune liegt an der Salzburger Lokalbahn. "Wir wollen leistbaren Wohnraum im Stadtzentrum schaffen, gerade für junge Bürger, die weiter in der Gemeinde leben wollen, in der sie aufgewachsen sind", sagte Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ). Von einem konkreten Projekt sei man zwar noch weit entfernt, der Grundeigentümer Salzburg AG zeige aber Interesse.