Anderswo. Warum immer anderswo?

58 Prozent dagegen, 42 Prozent dafür. Das ist keine überwältigende Mehrheit für die Gegner, aber doch ein klares Votum. Die Stadt-Salzburger haben am Sonntag gegen den S-Link gestimmt. Interpretiert wird das Ergebnis, wie es am besten ins eigene Weltbild passt. Die Befürworter "staunen", dass bereits jetzt so viele dafür sind, die Gegner sehen das Projekt schon versenkt. Das ist es nicht. Das Ergebnis dieser Bürgerbefragung ist für die Politik nicht bindend. Ein Fingerzeig ist es aber in jedem Fall.

Es ist aus heutiger Sicht nämlich nicht davon auszugehen, dass die Landbevölkerung dieser Schienenachse mehr abgewinnen wird können. Selbst wenn man nur die Bewohner des Zentralraums befragt, wird sich vermutlich kein positives Votum ausgehen. Zwei Dinge müssten deshalb jetzt dringend angegangen werden: 1. Diese Form der direkten Demokratie zu hinterfragen. Möglich, dass ein in die Materie eingearbeiteter Bürgerrat zu einem besseren Ergebnis kommen würde. 2. Das Mega-Verkehrsprojekt in seiner Gesamtheit erklären. Der S-Link soll ja nur Schritt eins und als solches das Rückgrat der neuen Salzburger Mobilität sein. Auf dieses lassen sich dann andere Äste aufsetzen, mit dem Ausbau des Mikro-ÖV in den Gemeinden das "Letzte Meile"-Problem lösen. Anderswo funktioniert die direkte Demokratie bereits. Anderswo verkehren Züge längst unter der Erde, damit die Menschen oberirdisch mehr Raum zum Leben haben. Warum nur immer anderswo?