Andrea Brandner als Salzburgs Sozialstadträtin angelobt

Die bisherige SPÖ-Klubvorsitzende übernimmt das Amt von Anja Hagenauer, die sich aus der Politik zurück zieht.

Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochvormittag ist eine Personalrochade in der Salzburger Stadtregierung vollzogen worden. Die bisherige Sozialstadträtin Anja Hagenauer hatte kürzlich aus gesundheitlichen Gründen ihren Rückzug aus der Politik bekannt gegeben. Hagenauer bedankte sich bei ihren Kolleginnen und Kollegen in der Stadtregierung für die Zusammenarbeit. "Es war immer ein schönes Miteinander." Freundliche Worte zum Abschied gab es auch von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). "Du hast nach deiner Art immer mit großer Leidenschaft und großer Hingabe deine politischen sozialen Ziele verfolgt. Du bist für mich das soziale Gesicht deiner Fraktion all die Jahre gewesen." Statt Hagenauer wurde die bisherige SPÖ-Klubvorsitzende Andrea Brandner, der Preuner viel Erfolg wünschte, angelobt. Brandners bisherige Funktion übernimmt Vincent Pultar. Hermann Wielandner rückt für die SPÖ im Gemeinderat nach.