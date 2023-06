Anifs Vize kandidiert als Bürgermeister

Der Anifer Vizebürgermeister Thomas Schnöll will gegen Amtsinhaberin Gabriella Gehmacher-Leitner bei den Gemeinderatswahlen 2024 antreten.

Vizebürgermeister Thomas Schnöll (51) geht in Anif als ÖVP-Spitzenkandidat in die Wahlen im Frühjahr 2024. Der Beschluss fiel beim Gemeindeparteitag am Dienstagabend einstimmig. Schnöll ist seit 2008 in der Lokalpolitik tätig, seit 2019 als Vizebürgermeister. Bereits bei der Gemeinderatswahl im Jahr 2019 gelang es Schnöll, drei Mandate für das ÖVP-Team dazuzugewinnen (auf 8 Mandate, also ein Plus von 15 Prozent). Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter Josef Schöchl bezeichnet es als "Glücksfall für eine Gemeinde, wenn der beste Kandidat für das Bürgermeisteramt Verantwortung übernehmen will". Er beschreibt Schnöll als fleißig, verlässlich, zudem habe er gute Ideen und nehme seine Aufgabe ernst. Durch seine zahlreichen Bürgerkontakte kenne er die Wünsche und Anliegen der Bevölkerung.

Die amtierende Ortschefin, Gabriella Gehmacher-Leitner (Liste KRÜ), bestätigt, dass sie sich im kommenden Frühjahr der Wiederwahl stellen wird. Schnöll sei für sie ein erwartbarer, aber auch "zu respektierender Gegner." Bis dahin wolle sie weiter gut mit ihm zusammenarbeiten.

Thomas Schnöll lebt gemeinsam mit seiner Frau Britta und den beiden Töchtern

Juliane (17) und Helene (15) schon seit seiner Geburt in Anif. Von Zivilberuf ist er Landwirtschaftsmeister und im Familienunternehmen beschäftigt, das sich auf Erdbau spezialisiert hat. Darüber hinaus ist Schnöll auch aktiv bei der Feuerwehr und beim Kameradschaftsbund.