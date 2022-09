Anna Schiester folgt Martina Berthold als Baustadträtin in der Stadt Salzburg nach

Die Bürgerliste legte sich einstimmig auf die bisherige Gemeinderätin fest.

Die Bürgerliste hat sich am Montagabend entschieden: Gemeinderätin Anna Schiester wird wie erwartet Martina Berthold als Baustadträtin nachfolgen. Darauf habe man sich einstimmig geeinigt, sagte Klubvorsitzende Ingeborg Haller am Dienstagvormittag. "Martina Berthold hinterlässt eine große Lücke in der Bürgerliste", meinte Haller. Sie folgt am 9. November Heinrich Schellhorn als Landeshauptmann-Stellvertreterin nach, der im Zuge des Pflegeskandals in der Vorwoche seinen Rücktritt angekündigt hatte.



Berthold: "Sie packt an, bringt einen frischen Wind rein"

Die Entscheidung für Schiester ...